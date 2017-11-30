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Полиция в Ташкенте задержала гей-пару: мужчины состоят в отношениях и вместе жили на съемной квартире, сообщает интернет-издание Uznews.uz.

Обоим молодым людям предъявлено обвинения по статье "мужеложство" (статья 120 Уголовного кодекса Узбекистана запрещает сексуальные отношения между двумя мужчинами), им грозит тюремное заключение сроком до 3 лет.

По данным издания, задержанные молодые люди - 1988 года и 1994 года рождения - познакомились в сентябре этого года и начали жить вместе в квартире, которую они снимали в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

Задержанных подвергли принудительному медицинскому осмотру, который подтвердил, что мужчины состояли в сексуальных отношениях.

Реакция пользователей социальных сетей на эту новость оказалась довольно противоречивой. Сообщение на странице Uznews.uz в "Фейсбуке" вскоре после публикации собрало около сотни комментариев. Многие пользователи осуждают задержание однополой пары.

"Средневековый абсурд! Уже давно пора убрать эту статью из Уголовного кодекса и рассматривать такое поведение как административный проступок. Многие гомофобы даже не знают о природе гомосексуальности и считают такое поведение аморальным", - пишет один из пользователей. Ряд пользователей соглашается с мнением о необходимости изъятия статьи "мужеложство" из УК страны.

Однако другие пользователи с энтузиазмом восприняли сообщение о задержании двух молодых людей. "Все правильно. Их нужно сажать в тюрьму на всю жизнь, чтобы эти животные не развращали людей",- пишет один из пользователей "Фейсбука".

Некоторые говорят о необходимости ужесточения наказания по другим преступлениям, которые действительно приносят много вреда обществу.

"Нам уже надоело читать новости о задержании проституток, геев... Когда они, наконец, начнут ловить коррупционеров?" - спрашивает один из комментаторов.

Некоторые обратили внимание на основание задержания - медицинский осмотр.

"С какой стати их задержали и отправили на осмотр? Туманная история. Медицинский осмотр проводится, когда кто-то заявляет о сексуальном насилии", - возмущается один из пользователей.