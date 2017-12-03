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Журналисты издания "Автовзгляд" составили рейтинг автомобилей, которые сыграли определенную роль в трагической судьбе своих знаменитых владельцев. В перечень вошли машины известных преступников, артистов, кинозвезд, членов королевских фамилий и мировых лидеров. Эти авто становились участниками аварий, покушений и трагических случайностей, приводивших к печальному финалу.

Первое место в этом списке его составители отдали модели Amilcar Grand Sport, выпускавшейся с 1921-го по 1940 год и получившей широкую известность в связи с гибелью знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан. В 1927 году в Ницце, садясь в Amilcar, Дункан не заметила, что конец ее шарфа волочится по земле рядом с задним колесом, а во время движения этот аксессуар зацепился за колесные спицы, натянулся и задушил танцовщицу.

Предвестника гибели Дункан в автопроисшествии увидели в событии, произошедшем в 1913 году в Париже, когда двое ее детей и их гувернантка погибли при падении автомобиля Renault в Сену.

На второе место поставили Ford Model 730 Deluxe Sedan, на котором ездили знаменитые преступники времен Великой депрессии в США Бонни Элизабет Паркер и Клайд Бэрроу. Утром 23 мая 1934 года на этом автомобиле они попали в полицейскую засаду на сельской дороге. Когда машина была вынуждена притормозить из-за поставленного поперек дороги грузовика, полицейские открыли огонь из дробовиков, а когда Ford задымился, продолжили стрельбу из револьверов. Машина скатилась в кювет. Оба преступника, получившие ранения в голову, погибли.

Третью позицию в этом перечне занял Lincoln Continental SS-100-X, в котором был застрелен президент США Джон Фитцджералд Кеннеди 22 ноября 1963 года, когда он вместе с женой Жаклин медленно ехал в кортеже по улицам города Далласа в штате Техас. В убийстве обвинили бывшего морского пехотинца Ли Харви Освальда, выставив его советским агентом, но многие сомневаются в этой версии.

Далее расположился Rover P6 3500, в котором погибла голливудская кинозвезда Грейс Келли, ставшая женой князя Монако Ренье III. 13 сентября 1982 года она за рулем этого авто ехала по серпантину и у нее случился инсульт. Машина сорвалась в крутом повороте и вылетела на горный склон. Келли скончалась от полученных травм на следующий день. Ее дочь Стефания, также находившаяся в машине, выжила.

Замыкает список Mercedes-Benz S280, в котором 31 августа 1997 года в Париже погибла британская принцесса Диана, ее друг Доди аль-Файед и водитель автомобиля. Причины и обстоятельства этого происшествия до сих пор окутаны мраком таинственности.

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