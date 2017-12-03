Евросоюз анонсировал черный список стран "налогового рая"
В мире | 3 декабря 2017 года, 13:34
Евросоюз составит и опубликует список стран, которые по его мнению, служат "налоговым раем", способствуют уклонению от налогов резидентов стран ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси, сообщает "Интерфакс".
Список будет утвержден и обнародован 5 декабря Советом министров экономики и финансов ЕС. Он составляется на основе информации, которую представят все страны-члены союза.
По его словам, это станет первым этапом в борьбе с "налоговым раем".
Московиси при этом отрицательно ответил на вопрос о существовании в самом ЕС стран, являющихся "налоговым раем".
Ранее источники сообщали, что ЕС может включить Турцию в черный список офшоров.
Источник: Газета.ru