В США умер человек, вдохновивший весь мир в 2014 году на флешмоб Ice Bucket Challenge - Энтони Сенерчия, много лет боровшийся с боковым амиотрофическим склерозом (AMS). Благодаря флешмобу ассоциация по исследованию неизлечимого пока заболевания собрала более 100 млн долларов пожертвований.

Сенерчия ушел из жизни в субботу, 25 ноября. Ему было 46 лет. О кончине сообщила его супруга Дженнет, передает Reuters.

Флешмоб начался в 2014 году с брата Дженнет Криса Кеннеди, который записал шутливое видео, где он обливается ледяной водой и бросает вызов другим людям. Необходимо либо вылить на себя ведро с ледяной водой, либо перевести Ассоциации AMS пожертвование. Многие участники делали и то, и другое.

За пределы городка Пелем, где жил Сенерчия, флешмоб вышел после того, как в нем принял участие экс-бейсболист Пит Фрейтс, у которого также диагностировали это заболевание. После этого к флешмобу присоединились многие знаменитые люди, а вскоре он вышел за пределы США. Холодной водой обливались мировые знаменитости, в том числе основатель Microsoft Билл Гейтс, учредитель Facebook Марк Цукерберг, бывший президент США Джордж Буш-младший, писатель Стивен Кинг, десятки музыкантов и актеров.

На пожертвования, полученные за счет акции, Серенчия создал благотворительный фонд для помощи в исследовании болезни.

