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Президент США решил передать свою зарплату за три месяца на борьбу с эпидемией опиоидных наркотиков в США. Об этом, как передает CNBC, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения и соцслужб США Эрик Харган.

"Его решение пожертвовать свою зарплату - это акт сострадания, выражение патриотизма и чувства долга перед американским народом", - заявил Харган на брифинге. И.о. министра напомнил, что ежедневно от действия опиоидов в США гибнут 173 человека.

По оценкам CNBS, если исходить из годового оклада президента в 400 тыс. долларов, то на борьбу с эпидемией Трамп перечислит 100 тыс. долларов. В то же время еще до инаугурации Трамп заявил, что отказывается от президентской зарплаты. "Думаю, по закону мне придется принять один доллар, поэтому я буду получать один доллар в год", - сказал тогда миллиардер.

В конце октября Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за распространения опиатов. Тогда он сообщил, что в прошлом году из-за передозировки наркотиков погибло 64 тысячи американцев.

Президент назвал кризис с опиатами "национальным позором и человеческой трагедией" и призвал остановить поток героина из Мексики и фентанила из Китая. Одной из целей кампании Трамп обозначил сокращение использования опиатов молодежью. Президент также пригрозил преследованием компаниям, которые производят и распространяют некоторые опиоиды оптом.

Ранее комиссия Белого дома по борьбе с наркоманией и опиоидным кризисом во главе с губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи обнародовала доклад, в котором говорилось, что ежедневно 142 американца умирают от передозировки наркотиков. В период с 1999-го по 2015 год более 560 тысяч человек в стране скончались по этой причине, отмечалось в отчете.