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Командующий войсками Западного военного округа России (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что ЗВО с начала года «существенно увеличивает боевой потенциал» соединений, передает РИА «Новости».

«Существенно увеличить боевой потенциал … округа позволяет перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники. В войска округа поступило более 1000 единиц современной боевой техники. В новом учебном году ожидаем дальнейшего пополнения», — сказал генерал.

В октябре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники.

Ранее в ЗВО прошли масштабные учения «Запад-2017».