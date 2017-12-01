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Графическая презентация учёных из ОАЭ раскрыла подробности строительства первого крупного поселения на Марсе, сообщает Daily Mail.

Город, который спроектирован разработчиками из ОАЭ, включает в себя университеты, лаборатории, выдержанную архитектурную стилистику и будет создаваться для комфортного проживания 600 тысяч человек.

Реализация амбициозного проекта намечена на следующие 100 лет — Правительство Объединённых Арабских Эмиратов намерено внести и свой вклад в освоение Марса и возглавить международную группу по строительству первого марсианского города.

Первый пилотируемый полёт человека на Марс и его последующая колонизация объявлены одной из миссий человечества на ХХI век.

Источник: Life