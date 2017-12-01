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Софи Тэннер, женщина, которая женилась сама на себе, рассказала о том, что изменила себе, сообщает The Independent.

Женщина призналась, что ее брак не был идеальным, и в результате она около пяти месяцев встречалась с мужчиной.

«Свадьба с самим собой — это пожизненное обещание нести ответственность за собственное счастье, поэтому развод неприемлем», — отметила Тэннер.

Ранее сообщалось, что жительница Италии вышла замуж сама за себя.