Женившаяся сама на себе женщина изменила сама себе
В мире | 1 декабря 2017 года, 13:18
Софи Тэннер, женщина, которая женилась сама на себе, рассказала о том, что изменила себе, сообщает The Independent.
Женщина призналась, что ее брак не был идеальным, и в результате она около пяти месяцев встречалась с мужчиной.
«Свадьба с самим собой — это пожизненное обещание нести ответственность за собственное счастье, поэтому развод неприемлем», — отметила Тэннер.
Ранее сообщалось, что жительница Италии вышла замуж сама за себя.
Источник: Газета.ru