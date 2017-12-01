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Журнал The Literary Review назвал очередного победителя ежегодной литературной премии за худшее описание секса в литературе.

Победителем 2017 года стал американский писатель Кристофер Боллен с романом "Разрушители".

The Guardian отмечает, что его отметили "за сомнительную попытку описать знакомое новыми терминами".

Члены жюри имели в виду отрывок из романа, в котором главный герой сравнивает свои гениталии с треугольником из 15 бильярдных шаров, приготовленных для партии.

Литературные критики посчитали, что некоторая замысловатость описания оставляет сомнения по поводу количества яичек у персонажа.

Среди других претендентов на награду были писатели Уилбур Смит, создавший персонаж, намеренный исследовать своего любовника "как доктор Ливингстон Африку" и опасающийся "отморозить себе член", а также Лоран Бине, Венешиа Уэлби, Нил Гриффитс, Джаретт Кобек.

Литературная премия за худшие описания секса в литературе была придумана журналистом и писателем Аубероном Во в 1993 году.

Организаторы премии уверяют, что считают своей целью "привлечение внимания к плохо написанным, поверхностным или излишним описаниям секса в современной и художественной литературе". Эротические и порнографические произведения при этом не берутся во внимание.

В 2016 году премию за худшее описание секса в художественной литературе присудили итальянскому писателю Эрри Де Луке за роман "Дни перед счастьем".

Источники: newsru.com

Фото: pixabay.com