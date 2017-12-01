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В Китае женщина лишь по счастливому стечению обстоятельств избежала трагических последствий, угодив под движущийся грузовик.

Инцидент произошел 28 ноября в провинции Чунцин, сообщает сайт Newslife, опубликовавший запись с автомобильного видеорегистратора, запечатлевшую это событие.

На кадрах видно, как женщина перебегает дорогу, внезапно поскальзывается и, вращаясь, буквально влетает под едущий грузовой автомобиль аккурат между двумя мостами.

К счастью, водитель грузовика вовремя ударил по тормозам, после чего выскочил из кабины и бросился к женщине, а затем к нему присоединились прохожие. По данным издания, серьезных травм пострадавшая не получила.