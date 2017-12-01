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Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи пообещал съесть свой пенис, если к концу 2020 года курс биткоина не достигнет 1 млн долларов. Об этом эксцентричный предприниматель написал в своем микроблоге в Twitter.

"Когда я предсказывал, что биткоин будет стоить 500 тысяч долларов к концу 2020 года, то исходил из того, что к концу 2017 курс биткоина достигнет пяти тысяч долларов, но он рос гораздо быстрее, чем предполагала та модель. Теперь я полагаю, что биткоин будет стоить один миллион долларов. И я по-прежнему готов съесть свой член, если ошибусь", - написал Макафи.

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD — John McAfee (@officialmcafee) 29 ноября 2017 г.

Напомним, что в последние недели курс биткоина установил несколько рекордов. Так, на этой неделе криптовалюта преодолела отметку в 11 тысяч долларов за единицу, после чего обвалилась в цене до девяти тысяч. По состоянию на 1 декабря курс криптовалюты превышает 10 тысяч долларов. С начала года стоимость биткоина выросла почти в 10 раз.

Как напоминает CNews, Джон Макафи основал компанию McAfee в 1987 году и покинул ее через семь лет. В 2010 году корпорация Intel объявила о приобретении McAfee за 7,68 млрд долларов, а в 2014 году объявила о переименовании McAfee в Intel Security, чтобы дистанцироваться от фигуры Макафи, который к тому времени успел стать одиозной личностью. В апреле этого года Intel продала часть акций Intel Security, после чего компания была переименована обратно в McAfee.

В конце 2012 года Макафи проходил в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего соседа, застреленного в собственном доме в Белизе в ноябре. Однако официального обвинения ему предъявлено не было. Полиция Белиза также подозревала Макафи в хранении и продаже оружия и нелицензированных медикаментов. После того как его вилла подверглась обыску, предприниматель был вынужден изменить внешность и эмигрировать Гватемалу, которая вскоре выдала его США. Впоследствии все обвинения были с него сняты.

фото: соцсеть Twitter