Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи пообещал съесть свой пенис, если к концу 2020 года курс биткоина не достигнет 1 млн долларов. Об этом эксцентричный предприниматель написал в своем микроблоге в Twitter.

"Когда я предсказывал, что биткоин будет стоить 500 тысяч долларов к концу 2020 года, то исходил из того, что к концу 2017 курс биткоина достигнет пяти тысяч долларов, но он рос гораздо быстрее, чем предполагала та модель. Теперь я полагаю, что биткоин будет стоить один миллион долларов. И я по-прежнему готов съесть свой член, если ошибусь", - написал Макафи.

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD