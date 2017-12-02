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Компания Nike выпустила в продажу первый спортивный хиджаб Pro Hijab, сообщает HypeBae.

Хиджаб представлен в двух размерах и в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Одежда изготовлена из воздухопроницаемого эластичного материала. В рекламе продукта приняли участие боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.

В ноябре журнал Time включил хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года.

Первую модель спортивного хиджаба Nike представил в марте.

Фото: express.co.uk