Nike выпустила первый в мире спортивный хиджаб (1)
В мире | 2 декабря 2017 года, 14:35
Компания Nike выпустила в продажу первый спортивный хиджаб Pro Hijab, сообщает HypeBae.
Хиджаб представлен в двух размерах и в трех цветах: черном, сером и обсидиановом. Одежда изготовлена из воздухопроницаемого эластичного материала. В рекламе продукта приняли участие боксер Зеина Нассар, фигуристка Эграти Захра Лари и тяжелоатлетка Амна аль-Хаддад.
В ноябре журнал Time включил хиджаб Nike в список лучших изобретений 2017 года.
Первую модель спортивного хиджаба Nike представил в марте.
Фото: express.co.uk
Источник: Lenta.ru
Желаю дебилам Запада смотреть русский балет, французский кан-кан ,американский мьюзикл в таком вот "маскировочном прикиде"...женщину под трико не спрячешь,а вот кому такой "спорт" тогда будет нужен ? Мусульманам ? Так пусть свои Олимпийские Игры и устраивают...
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