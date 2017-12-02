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Учёные из Университета Хельсинки в рамках проекта Canine Mind выяснили, что собаки настолько любят человеческую улыбку, что, глядя на неё, даже могут игнорировать надвигающуюся опасность. Исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте приняло участие 43 собаки. Каждой из них учёные показали фотографии с сердитыми и улыбающимися лицами. Причём каждое животное проходило тест по два раза. Первый раз они находились под воздействием окситоцина, второй раз — без него.

Окситоцин — гормон, связанный с такими эмоциями, как доверие и любовь Вероятно, он является также ключевым фактором при налаживании контакта между человеком и собакой.

Каждый раз, когда собака разглядывала изображение на компьютере, учёные измеряли размер её зрачков. Это важный показатель, поясняют специалисты: у собак размер зрачков напрямую связан с эмоциями и фокусировкой внимания.

"Мы были одними из первых исследователей в мире, которые использовали измерение зрачка при оценке эмоционального состояния собаки... Первоначально этот метод использовался только на людях и обезьянах", - профессор Оути Вайнио.

Как правило, собаки чаще сосредотачиваются на том, что угрожает им или несёт опасность. Однако исследование показало, что гормон окситоцин заставил их проигнорировать инстинкт выживания. И вместо этого животные больше интересовались и реагировали на улыбающиеся лица.

Соответственно, без воздействия окситоцина в основном сосредотачивались на гневных лицах.

Фото: pexels.com