Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе

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В мире | 2 декабря 2017 года, 12:40

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе, сообщает Associated Press.

После 11-часового обсуждения законопроект был принят 51-м голосом против 49. Представители демократов проголосовали против реформы. Кроме того, против также выступил один сенатор-республиканец.

Одна из целей реформы — снижение налога на прибыль для крупных корпораций. Новый законопроект считается крупнейшим пересмотром налоговой системы страны с 1986 года.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал прохождение законопроекта в твиттере.

"Жду с нетерпением подписания окончательного законопроекта до Рождества!", — написал он.

Ранее Трамп призвал сделать налоговый кодекс США "более понятным".

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
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