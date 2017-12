В мире |

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе, сообщает Associated Press.

После 11-часового обсуждения законопроект был принят 51-м голосом против 49. Представители демократов проголосовали против реформы. Кроме того, против также выступил один сенатор-республиканец.

Одна из целей реформы — снижение налога на прибыль для крупных корпораций. Новый законопроект считается крупнейшим пересмотром налоговой системы страны с 1986 года.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал прохождение законопроекта в твиттере.

"Жду с нетерпением подписания окончательного законопроекта до Рождества!", — написал он.

We are one step closer to delivering MASSIVE tax cuts for working families across America. Special thanks to @SenateMajLdr Mitch McConnell and Chairman @SenOrrinHatch for shepherding our bill through the Senate. Look forward to signing a final bill before Christmas! pic.twitter.com/gmWTny3SfS