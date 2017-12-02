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Владельцы устройств с операционной системой iOS 11.1.2 столкнулись с багом — их гаджеты могут постоянно перезагружаться. На ошибку обратили внимание пользователи Reddit.

По их данным, корректной работе устройств мешают уведомления, привязанные к местному времени. Пользователям рекомендовали отключить их. В некоторых случаях для этого нужно переставить дату на неделю назад, затем выключить уведомления, а потом снова поставить правильное число, поскольку иначе многие приложения могут работать некорректно.

Apple срочно выпустила обновление iOS 11.2, в котором эта ошибка исправлена. The Verge отмечает, что обычно компания представляет новые версии по вторникам.

Ранее с неполадками столкнулись пользователи компьютеров Apple. После выхода обновления операционной системы High Sierra невозможно было получить доступ к файлам на удаленном сервере.

В конце ноября на устройствах Apple обнаружили уязвимость, которая позволяла получить права суперпользователя без необходимости вводить пароль.

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