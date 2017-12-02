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Немецкие полицейские рассказали о бомбе, которую накануне обнаружили на рождественской ярмарке в Потсдаме. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, неизвестный оставил подозрительный пакет в аптеке, которая соседствовала с ярмаркой. Полицейские прибыли на место и произвели контролируемый взрыв.

Выяснилось, что внутри самодельного устройства находился порох и гвозди. Однако в ведомстве уверены, что бомба не смогла бы взорваться.

Также в полиции сомневаются, что целью атаки была непосредственно ярмарка. Других подробностей не приводится.

В настоящий момент ведется поиск человека, оставившего взрывное устройство.

Накануне полиция эвакуировала посетителей рождественской ярмарки в Потсдаме из-за подозрительного пакета. Впоследствии в ведомстве сообщили, что нашли там взрывчатку.

Фото: flickr.com