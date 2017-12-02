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В Дели родители считавшегося мертвым младенца обнаружили, что он жив, прямо перед началом церемонии кремации. Об этом сообщает Sputnik International.

Сотрудники медицинского центра Max Hospital объявили родственникам, что один из близнецов родился мертвым, а второго необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики потребовали от семьи 1,5 тысячи долларов за первые три дня лечения в клинике, а каждый последующий день обошелся бы еще в 775 долларов. При этом ребенок должен был провести в больнице еще три месяца.

Родители ребенка не могли позволить себе такие расходы, поэтому они решили перевезти мальчика в другую клинику. После этого врачи заявили им, что младенец мертв. Они отдали родственникам два полиэтиленовых пакета с телами близнецов.

Через шесть часов перед началом обряда кремации родители заметили, что один из пакетов шевелится.

"Мы разорвали упаковку и обнаружили, <…> что ребенок дышит", — рассказал дедушка мальчика. Семья тот час же отвезла младенца в ближайшую больницу. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильное.

Министр здравоохранения Индии Джагат Пракаш Надда назвал данный инцидент "душераздирающим" и сказал, что он поручил правительству Дели заняться происшествием и принять необходимые меры.

Как заявляют местные правоохранительные органы, расследование по данному делу уже начато.

В клинике Max Hospital рассказали, что тело ребенка было передано без каких либо признаков жизни, а врач, ответственный за ошибку, сейчас находится в отпуске. Сотрудников больницы обвиняют во врачебной халатности.

"Мы потрясены и обеспокоены этим необычным инцидентом", — заявили в Max Hospital. В сообщении больницы также говорится, что врачи "постоянно находятся на связи с родителями и предоставляют им всю необходимую помощь".

Фото: pixabay.com