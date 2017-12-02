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Британский полицейский повис на колесе перевернувшегося фургона, который начал падать с моста, и удержал его, чтобы спасти застрявшего водителя. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на мосту магистрали неподалеку от Лидса. Водитель фургона не справился с управлением, после чего автомобиль перевернулся и повис на краю моста.

Первым на место прибыл офицер полиции Мартин Уиллис. Он заметил, что фургон начал падать. Тогда он схватился за колесо автомобиля голыми руками и стал ждать подмоги.

Экстренные службы прибыли на место и с помощью тросов поставили автомобиль на колеса. Водителя фургона госпитализировали, однако его травмы не опасны для жизни.

Сам Уиллис рассказал, что держал автомобиль около 15 минут, однако ощущалось это намного дольше.

Газета отмечает, что в соцсетях пользователи уже прозвали полицейского героем и "суперменом".

Фото: flickr.com