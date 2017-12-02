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Пешеходный мост через реку Влатву обрушился в субботу, 2 декабря, в чешской столице Праге. При этом пострадали четыре человека, сообщает местное издание e15.cz.

Все получившие травмы сейчас находятся в городской больнице. В настоящее время на месте проходит операция по поиску других возможных жертв инцидента. В ней задействован вертолет, пожарные и представители правоохранительных органов.

V pražské Troji se do Vltavy zřítila lávka pro pěší, na místě jsou zranění https://t.co/ANnY8SU5p2 — E15.cz (@E15news) December 2, 2017

"Часть пешеходного моста рухнула, другая часть тоже может в скором времени упасть. Мы спасли четырех пострадавших", — рассказал изданию один из пожарных.

По его словам, серьезных травм ни у кого нет.

Фото: pixabay.com