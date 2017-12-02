В Праге обвалился пешеходный мост (2)

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В мире | 2 декабря 2017 года, 19:26

Пешеходный мост через реку Влатву обрушился в субботу, 2 декабря, в чешской столице Праге. При этом пострадали четыре человека, сообщает местное издание e15.cz.

Все получившие травмы сейчас находятся в городской больнице. В настоящее время на месте проходит операция по поиску других возможных жертв инцидента. В ней задействован вертолет, пожарные и представители правоохранительных органов.

"Часть пешеходного моста рухнула, другая часть тоже может в скором времени упасть. Мы спасли четырех пострадавших", — рассказал изданию один из пожарных.

По его словам, серьезных травм ни у кого нет.

Фото: pixabay.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Егор34 минуты назад
Глобальный сионизм рушится на наших глазах.
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Alex10 минут назад
У чехов та же беда ?Модные новострои рушатся на глазах,а средневековые строения стояли и стоять будут...
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