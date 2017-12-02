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Количество пострадавших в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Берлине увеличилось до 21, сообщила пожарная служба города. Ранее было известно о 13 пострадавших.

"21 человек осмотрен врачом скорой помощи, из них 18 получили легкие ранения, трое — тяжелые", — сообщили пожарные в Twitter. Отмечается, что работы на месте пожара продлятся еще несколько часов.

Пожар произошел в округе Марцан-Хеллерсдорф. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

Фото: flickr.com