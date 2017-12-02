Пьяный американец сам себе сделал завтрак в кафе, где спали сотрудники (2)

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В мире | 2 декабря 2017 года, 21:37

Американец Алекс Боуэн из Южной Каролины ночью зашел в круглосуточное кафе Waffle House, все сотрудники которого спали. Он не растерялся и приготовил завтрак на кухне кафе самостоятельно, сообщает телеканал WisTV.

Мужчина рассказал, что ждал около 10 минут, прежде чем понял, что в кафе обслуживать его никто не собирается. Тогда он сам пошел на кухню и сделал себе сэндвич.

Фотографии со своего приключения мужчина выложил в фейсбук. На них видно, что американец даже успел пожарить бекон.

Свой поступок мужчина объяснил воздействием алкоголя. Он добавил, что сначала забыл оплатить еду, однако сделал это на следующий день.

В кафе извинились перед Боуэном. Там также оценили кулинарные навыки мужчины и пригласили его на работу.

Фото: pixabay.com

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Edward Saszko1 час назад
и сам себе оставил на чай. спасибо
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Natalia Marfina1 час назад
Edward
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