Пьяный американец сам себе сделал завтрак в кафе, где спали сотрудники (2)
В мире | 2 декабря 2017 года, 21:37
Американец Алекс Боуэн из Южной Каролины ночью зашел в круглосуточное кафе Waffle House, все сотрудники которого спали. Он не растерялся и приготовил завтрак на кухне кафе самостоятельно, сообщает телеканал WisTV.
Мужчина рассказал, что ждал около 10 минут, прежде чем понял, что в кафе обслуживать его никто не собирается. Тогда он сам пошел на кухню и сделал себе сэндвич.
Фотографии со своего приключения мужчина выложил в фейсбук. На них видно, что американец даже успел пожарить бекон.
Свой поступок мужчина объяснил воздействием алкоголя. Он добавил, что сначала забыл оплатить еду, однако сделал это на следующий день.
В кафе извинились перед Боуэном. Там также оценили кулинарные навыки мужчины и пригласили его на работу.
Фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru
и сам себе оставил на чай. спасибо
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Edward
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