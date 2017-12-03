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Франция обнаружила следы радиоактивного цезия в грибах, ввозимых из России. Об этом заявил глава французского Агентства по ядерной безопасности (ASN) Пьер-Франк Шеве, сообщает Reuters.

По его словам, контроль над импортируемыми во Францию продуктами был усилен после появления облака радиоактивного загрязнения. Меры безопасности были введены несмотря на то, что уровень рутения-106 в воздухе не представлял угрозы для безопасности французских граждан

"Последняя информация, которую я имею — в грибах, которые могли быть поставлены из России, обнаружили следы цезия", — заявил чиновник, выступая в Сенате.

10 ноября сообщалось, что эксперты французского Института радиозащиты и ядерной безопасности пришли к выводу, что радиоактивное облако возникло в России между Волгой и Уральскими горами. Они также не исключали, что источник радиации мог находиться в Казахстане.

С 29 сентября в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции в атмосфере наблюдалось повышение уровня содержания изотопа рутений-106. Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечало, что это не угрожает здоровью человека.

Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности, при лечении опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников.

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