Во Франции нашли российские радиоактивные грибы (3)

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В мире | 3 декабря 2017 года, 14:44

Франция обнаружила следы радиоактивного цезия в грибах, ввозимых из России. Об этом заявил глава французского Агентства по ядерной безопасности (ASN) Пьер-Франк Шеве, сообщает Reuters.

По его словам, контроль над импортируемыми во Францию продуктами был усилен после появления облака радиоактивного загрязнения. Меры безопасности были введены несмотря на то, что уровень рутения-106 в воздухе не представлял угрозы для безопасности французских граждан

"Последняя информация, которую я имею — в грибах, которые могли быть поставлены из России, обнаружили следы цезия", — заявил чиновник, выступая в Сенате.

10 ноября сообщалось, что эксперты французского Института радиозащиты и ядерной безопасности пришли к выводу, что радиоактивное облако возникло в России между Волгой и Уральскими горами. Они также не исключали, что источник радиации мог находиться в Казахстане.

С 29 сентября в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции в атмосфере наблюдалось повышение уровня содержания изотопа рутений-106. Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечало, что это не угрожает здоровью человека.

Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности, при лечении опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников.

фото: freeimages.com

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Странная география.1 час назад
В Финляндии,Швеции и Норвеии рутения нет. В Польше,Венгрии,Румынии опять нет. Где-то между Волгой и Уралом......Может это в Австралии? Рутений-не элемент ядерного оружия,в чем кипиш??
Ох кому-то не дают покоя утерянные позиции в политике,экономике, "Мистрали" и полнолуние.
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брек1 час назад
Бла-бла-бла!!! Могли бы,может быть и так далее. Одни междометия! А не пойти ли вам на х...!!! Без междометий,но с точками!!!
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Злобный Старпер1 час назад
Теперь все понятно. Вот почему во Франции столько гомиков!
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