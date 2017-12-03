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В Калининградской области будут на постоянной основе размещены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". До настоящего момента ракеты направляли туда лишь временно. В НАТО заявляют, что шаг "не будет способствовать снятию напряжения" между Североатлантическим альянсом и Россией.

По данным ведомственного издания Минобороны "Красная звезда", бригадный комплекс ОТРК "Искандер" недавно передали личному составу гвардейского ракетного соединения Западного военного округа. Источник "Коммерсанта", близкий к Генштабу, заявил, что на боевое дежурство "Искандеры", заменившие старую "Точку-У", заступят в начале 2018 года. Предшествовать этому будет тактическое учение с реальными пусками ракет.

"Коммерсант" напоминает, что до сих пор "Искандеры" в Калининградской области - самом западном регионе России - размещались лишь временно. Хотя о постоянной дислокации в противовес развертыванию элементов системы ПРО США в Европе разговоры идут с 2007 года. Решение откладывалось по политическим причинам: источник "Коммерсанта" утверждает, что это "козырь в рукаве на случай резкого обострения отношений".

В прошлом году в Черняховске начали строить укрытия для размещения ОТРК на постоянной основе, и сейчас инфраструктура почти готова.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску заявила: "Любое размещение вблизи наших границ ракет, которые могут нести ядерные боезаряды, не будет способствовать снятию напряжения". Он надеется, что "Россия в духе транспарентности предоставит больше информации по этой теме".

В МИД Польши "Коммерсанту" заявили, что "активная милитаризация Калининградской области, продолжающаяся уже несколько лет, вызывает обеспокоенность у всех стран региона и за его пределами": "Весь этот процесс мы считаем явной демонстрацией того, что Россия воспринимает Запад как врага".