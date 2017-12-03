Объявлена дата провозглашения победы над ИГ в Ираке (2)
В мире | 3 декабря 2017 года, 20:49
Власти Ирака объявят об окончательной победе над «Исламским государством» на военном параде 9 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности страны.
«Парад иракских вооруженных сил, представленных федеральной полицией, армией и народным ополчением, состоится в субботу. На нем будет объявлено об окончании военных действий против ИГ и достижении победы над террористической группировкой», — пояснил он.
Стоит отметить, что иранский лидер Хасан Роухани уже заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке.
Источник: ПОЛИТ.РУ
:) 13. avgusta?
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Как обычно победил вашингтон?
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