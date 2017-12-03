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Власти Ирака объявят об окончательной победе над «Исламским государством» на военном параде 9 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах безопасности страны.

«Парад иракских вооруженных сил, представленных федеральной полицией, армией и народным ополчением, состоится в субботу. На нем будет объявлено об окончании военных действий против ИГ и достижении победы над террористической группировкой», — пояснил он.

Стоит отметить, что иранский лидер Хасан Роухани уже заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке.