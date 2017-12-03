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Неизвестные заблокировали офис телеканала NewsOne в Киеве в воскресенье, 3 декабря. Об этом говорится на его сайте.

К территории канала подъехал грузовик с мешками, что в них — неясно. Судя по видео на Facebook-странице NewsOne, их выложили стеной у ворот на территорию. Редакция также отмечает, что вход и выход заблокирован колючей проволокой, а активисты одеты в военную форму.

«Редакция канала NewsOne связывает события с тем, что это единственный канал, который транслирует "марш за импичмент" Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении.

В то же время один из активистов, бывший участник АТО Алексей Середюк заявил, что люди не согласны с политикой телеканала. Они также требуют извинений от депутата Верховной Рады Украины Евгения Мураева за его высказывания о погибших на Евромайдане. Середюк подчеркнул, что акция мирная.

Журналисты просят правоохранительные органы разобраться с происходящим. Они также отмечают, что из-за блокирования страдают другие компании, расположенные в бизнес-центре. Активисты заявили, что на территорию есть и другие въезды, они свободны.

Тем временем Саакашвили написал в Facebook, что приедет к телеканалу "на помощь".

"Сейчас в центре Киева был самый грандиозный митинг со времен Майдана. И все каналы отказались это освещать. И единственный канал, который пускал это в прямом эфире, — это NewsOne. Сейчас под канал пришли какие-то титушки и блокируют, чтоб их наказать, чтоб NewsOne не показывал правду", — заявил Саакашвили.

Позже в эфире телеканала показали, как Саакашвили общается с устроившими блокаду активистами.

"Наша акция будет длиться до тех пор, пока господин Мураев не извинится публично", — сказал в прямом эфире один из участников блокады.