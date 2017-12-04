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Возле одного из баров в нью-йоркском районе Куинс между тремя мужчинами из-за места на парковке разгорелся ожесточенный спор, в ходе которого один из участников конфликта достал нож и ранил им своих оппонентов. На этом инцидент себя, впрочем, не исчерпал: злоумышленник вернулся за руль, после чего на большой скорости направил машину в группу людей, собравшихся вокруг пострадавших.

Как сообщает издание New York Daily News, в совершении преступления подозревается 22-летний местный житель. По данным журналистов, вскоре после поножовщины несколько очевидцев попытались вмешаться в конфликт и погнались за мужчиной с ножом. После этого злоумышленник запрыгнул обратно в свою машину, разогнался и совершил наезд на людей.

Один из участников конфликта, ранее получивший ножевое ранение, после наезда автомобиля получил травмы, от которых он скончался на месте. Второй оппонент злоумышленника в споре за парковку также попал под колеса машины и в критическом состоянии был доставлен в местную больницу. Остальные пострадавшие - три мужчины и женщина - получили повреждения различной степени тяжести.

"Машина двигалась по тротуару очень быстро, не менее 50 миль в час. Тела буквально разлетались в разные стороны", - рассказал изданию один из очевидцев. Другой свидетель конфликта добавил: "Можно было слышать, как автомобиль давит прохожих".

Спустя несколько часов преступника задержали в одной из нью-йоркских больниц, куда он явился с порезами на руках. В полиции не видят в произошедшем признаков теракта, а считают инцидент бытовым конфликтом.

Фото из Flickr