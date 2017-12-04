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В столице Аргентины Буэнос-Айресе неизвестные повалили статую футболиста, капитана сборной страны, Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Ole.

Статую столкнули с постамента, отломав ей ноги и повредив ее при падении. Фотографии поврежденного памятника издание опубликовало в Twitter.

La estatua de Leo #Messi en la Costanera Sur sufrió otro ataque de vandalismo: le cortaron las piernas

https://t.co/sP4LMyVktc pic.twitter.com/K7XRP8zR4d — Diario Olé (@DiarioOle) 3 декабря 2017 г.

Памятник Месси является частью так называемой Аллеи славы в столице Аргентины, где размещены фигуры знаменитых аргентинских спортсменов. Статуя капитана сборной страны уже подвергалась атакам вандалов. Так, в январе неизвестные оторвали фигуре футболиста голову и руки.

Поисками вандалов занимается полиция.

Месси, родившийся в 1987 году, в 24 года стал капитаном национальной сборной Аргентины и остается им уже шесть лет. На клубном уровне он выступает за испанскую «Барселону», являясь лучшим бомбардиром в истории команды. Он четыре раза становился обладателем «Золотого мяча» ФИФА, вручаемого лучшему футболисту мира по версии организации, и 11 раз попадал в символическую сборную мира.

В Аргентине Месси является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, по которому в 2016 году его приговорили к 21 месяцу тюремного заключения условно и штрафу €2 млн.