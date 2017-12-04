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Американские археологи откопали сфинкса — правда, не в Египте, а в Калифорнии. Статуя практически не разрушилась из-за того, что все это время пролежала в песке.

Находка археологов впечатляет: размеры сфинкса составляют 1,6 x 1 x 2,4 метра, а вес — 136 килограммов.

Выкопанная статуя оказалась частью реквизита к фильму "Десять заповедей", который вышел на экраны ещё в 1923 году.

Для фильма, основанного на библейских сюжетах, голливудский режиссер Сесил Б. Демилль запросил 21 сфинкса — они служили фоном для некоторых сцен.

Также для фильма были изготовлены статуи фараонов, различных божеств, храмовые ворота и многое другое, что пришлось оставить на месте съёмки. Дело в том, что перевозка реквизита обходилась очень дорого, поэтому было решено всё закопать. Фильм снимался в дюнах Гуадалупе-Нипомо, расположенных к югу от Сан-Франциско, так как местность была похожа на Египет.

На протяжении 10 дней команда из шести археологов и эксперта по реставрации пыталась выкопать ценную находку, не повредив её. Статую планируют отреставрировать уже к лету 2018 года и поместить на выставку в центре Гуадалупе-Нипомо.

В 1990-х сценаристы фильма решили отыскать закопанные реквизиты. С тех пор из песка подняли несколько статуй, а также разные предметы со времен съемок.

Источник: life.ru

Фото: COVER IMAGES