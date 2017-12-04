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Курс биткойна вновь обновил исторический максимум. Его стоимость в ходе торгов в воскресенье составила 11 459 доллара, но потом опустилась. По данным coindesk.com, стоимость криптовалюты на 7:55 по латвийскому времени составляла 11 459 долларов.

Накануне британские СМИ назвали имена первых биткоиновых миллионеров. Ими стали американские предприниматели братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com