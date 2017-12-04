Курс биткоина обновил исторический максимум (2)

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В мире | 4 декабря 2017 года, 09:45

Курс биткойна вновь обновил исторический максимум. Его стоимость в ходе торгов в воскресенье составила 11 459 доллара, но потом опустилась. По данным coindesk.com, стоимость криптовалюты на 7:55 по латвийскому времени составляла 11 459 долларов.

Накануне британские СМИ назвали имена первых биткоиновых миллионеров. Ими стали американские предприниматели братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Bit Koen2 минуты назад
Братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс в свое время купили за 11 млн. долларов 1% всех Биткоинов, так что не на пустом месте выросло их богатство. Посто удачно вложились, сами, наверное не ожидали, что Биткоин попрет вверх. Теперь у них самое интересное - в какой момент все скинуть и заработать на том, что есть.
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Tamara Sulce14 минуты назад
А как падать будет...
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