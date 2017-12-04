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Эксперты составили список из 10 стран с самой дешевой ипотекой. На первом месте оказалась Япония, а замыкает десятку Австрия.

Самая дешевая ипотека в мире в Японии, где можно взять кредит всего под 1,21% годовых. Эксперты отмечают, что в Стране восходящего солнца низкая инфляция, а недвижимость очень дорогая. В Токио цена квадратного метра начинается от 7-8 тыс. долларов, пишет "Вести Экономика".

На втором месте Швейцария со ставкой 1,42%. Недвижимость в этой стране также стоит недешево, поэтому там пользуется популярностью пожизненная ипотека, которая выдается на 50-100 лет и передается по наследству.

В тройке также оказалась Финляндия, где ипотеку можно взять по ставке в 1,53%. Стоимость жилья там высокая потому, что сложно найти малогабаритное жилье. На сегодня средняя стоимость 1 квадратного метра квартиры в новостройке в Хельсинки - 2300-2700 евро.

Также в списке оказались Швеция, Словакия, Германия, Чехия, Литва, Тайвань. Замкнула топ-10 Австрия со ставкой в 2,1%.

По данным портала Numbeo, который исследует стоимость проживания в разных странах, самая дорогая ипотека сейчас в Аргентине - 27,5% годовых. На втором месте антирейтинга - Украина и Венесуэла со ставкой 21,07%.

Источник: realty.newsru.com

Фото: pixabay.com