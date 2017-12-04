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В крови актера Дмитрия Марьянова обнаружено высокое содержание сильнодействующих веществ — галоперидола и феназепама, что повлечет за собой возбуждение еще одного уголовного дела.

Первое вещество строго противопоказано как раз при токсическом угнетении центральной нервной системы, вызванном алкоголем.

РЕН ТВ стали известны результаты химико-гистологической экспертизы тканей тела Марьянова, проведенной СК России в рамках общей посмертной судебно-медицинской экспертизы. Эксперты обнаружили в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов галоперидол и феназепам. По заключению экспертов, эти препараты регулярно вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью.

Напомним, ранее Оксана Богданова, директор частного реабилитационного центра "Феникс", в котором Марьянов провел последние дни жизни, в своих показаниях отрицала оказание актеру каких-либо медицинских услуг и применение работниками центра для его лечения каких-либо лекарственных препаратов. Показания других больных, утверждавших, что Марьянову регулярно кололи галоперидол, она назвала клеветой.

Теперь в отношении Богдановой и других работников центра, причастных к незаконному применению сильнодействующих веществ, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальный срок наказания по этой статье — до 6 лет лишения свободы.

Галоперидол и феназепам — это сильнодействующие препараты списка "Б", строгой отчетности, порядок хранения, отпуска и применения которых строго регламентирован приказами Минздрава РФ. Их применение возможно только по назначению врача и под его контролем.

Галоперидол — антипсихотик, который применяется при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах, при олигофренических, инволюционных, эпилептиформных психозах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями и психомоторным возбуждением. Феназепам — это сильный транквилизатор, применяемый при невротических, неврозоподобных, психопатических и психоподобных состояниях.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября. Ему стало плохо еще утром, однако сотрудники центра "Феникс" запретили жене отвозить его к квалифицированным медикам. Скончался артист от обильной кровопотери: оторвавшиеся тромбы забили специальный фильтр в бедренной артерии, и сосуд разорвался.

фото rezonans.cc