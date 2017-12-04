Латвия попала в тройку самых пьющих стран Евросоюза (7)

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В мире | 4 декабря 2017 года, 14:26

Страны Балтии оказались лидерами среди членов Евросоюза по доле потребительских расходов на алкоголь, сообщает Eurostat.

По подсчетам статистиков, за 2016 год европейцы потратили на алкогольные напитки почти 130 миллиардов евро, что эквивалентно 0,9% ВВП Евросоюза. Доля спиртного в потребительских расходах достигла 1,6% в среднем по Европе.

Выяснилось, что больше всего алкогольные напитки любят в Прибалтике. Лидером рейтинга стала Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.

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Польша и Чехия поделили четвертое и пятое места: доля расходов жителей этих стран на спиртное достигает 3,6%. Меньше всего — 0,9% всех потребительских расходов — на алкоголь в Европе тратят испанцы.

Фото: pixabay.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 7
кот14 минуты назад
А почему Латвия не первая?Были бы хоть в чем то первыми.Хотя эти исследования туфта неизвестно для чего сделанная.Сомневаюсь я однако.Наш народ малопьющий-пьет и все ему мало,не от хорошей жизни видно.
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О как17 минут назад
И тут "впереди паровоза".Совсем сгнила Прибалтика.
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Eriks Plikais22 минуты назад
Так выпьем за это
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