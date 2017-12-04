В мире |

Мосгорсуд отказался отпустить под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на реализацию театрального проекта "Платформа", сообщает корреспондент Би-би-си из зала суда.

Суд не удовлетворил и жалобы на продление домашнего ареста бывшему бухгалтеру "Гоголь-центра" Нине Масляевой и бывшему гендиректору театра Юрию Итину. Суд также оставил в СИЗО бывшего генерального продюсера "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

В суде огласили документы, из которых следует, что минкульт уничтожил документы о финансировании проекта "Платформа". Министерство проходит по делу в качестве потерпевшей стороны. Документы были уничтожены, потому что срок их хранения составлял пять лет, говорится в расшифровке допроса представителя минкульта.

Итин заявил, что следователь умышленно сообщил Серебренникову на допросе, что он якобы признал вину, но это неправда. По его мнению, следствие надеялось, что они оговорят друг друга.

Такого же мнения придерживается и адвокат Итина. По его словам, из протокола допроса Серебренникова следует, что вопросы ему задавались якобы по показаниям Итина, которых он не давал - в том числе о том, что Серебренников якобы всех заставил обналичивать деньги.

Серебренников подтвердил, что, когда его арестовывали, ему сказали, что против него дал показания Итин. "Это было болезненно, и сегодня счастливый день, потому что я услышал объяснения Юрия Константиновича", - добавил режиссер.

Адвокат утверждает, что следствие это делает, чтобы столкнуть обвиняемых лбами, и именно для этого следователям нужна изоляция обвиняемых. Адвокат добавил, что Итин с 2011 по 2014 год был директором ярославского театра, не знает, как устроена "Седьмая студия" и не дает показания на других обвиняемых.

Малобродский в свою очередь сказал, что за ним велось наблюдение, его разговоры прослушивались. В этих разговорах он говорил своим друзьями, что ему казалось логичным, что и его вызовут на дачу показаний, когда были задержаны Итин и Масляева.

Защита Серебренникова заявила, что следствие "не располагает, не будет располагать и не может располагать никакими доказательствами вины" режиссера. Адвокат Малобродского сказала, что Нина Масляева, на показаниях которой строится дело, якобы призналась правозащитникам, что даст любые показания, лишь бы ее освободили.

По словам адвокатов, есть документы, по которым понятно, что" Масляева из средств платформы выдавала кредиты неизвестным людям и дарила себе деньги". Но при это следствие верит только ей.