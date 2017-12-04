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Члены экипажа лайнера авиакомпании Cathay Pacific, выполнявшего рейс над Японией, сообщили, что видели пролетавшую северокорейскую ракету, запущенную на прошлой неделе.

Авиакомпания подтвердила Би-би-си, что экипаж наблюдал нечто, что, по всей видимости было возвращением баллистической ракеты в плотные слои атмосферы Земли.

Cathay Pacific добавляет, что в связи с пуском ракеты график и маршруты полетов не менялись.

29 ноября Северная Корея испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по словам Пхеньяна, может поразить цель в любом месте территории США.