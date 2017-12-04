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Министерство обороны Украины предложило внести изменения в нормы утверждения продуктов питания военнослужащих Вооружённых сил Украины и других военных формирований. Отмечается, что им предложат сухое молоко и простоквашу вместо мяса.

Как сообщает издание «Наші гроші», соответствующий проект с новыми нормами питания министерство вынесло на обсуждение кабмина.

Согласно документу, предлагается разрешить менять одни продукты в рационе солдат на другие. Главное — чтобы совпадали их стоимость и пищевая ценность.

Уточняется, что в этом случае мясо первой категории (говядину, свинину, баранину, телятину) заменят на «молоко сухое, сухую простоквашу и кисломолочные продукты» в соотношении 1 к 0,7.

Ранее военная прокуратура Украины задержала руководителя Харьковского национального университета Воздушных сил Андрея Алимпиева из-за ненадлежащего качества питания солдат.