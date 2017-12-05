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Иранка Сахар Табар (Sahar Tabar), известная многочисленными пластическими операциями, призналась, что прибегала к помощи технологий и макияжа, создавая свой образ Анджелины Джоли.

По данным портала Scopes, проверяющего новости на достоверность, существует два Instagram-аккаунта, которые ведутся от ее лица. На один из них обратили внимание СМИ, в то время как в другом 28 ноября появился пост, где девушка признавалась, что ее внешность — не только результат хирургического вмешательства.

«Привет, мои относительно дорогие подписчики, насчет той фотографии, которую вы все так внимательно изучаете, хотя я ее и не люблю, я ее сохранила... Хочу сказать, что делала несколько операций, но не 50, а иностранные сайты и каналы очень предвзято отнеслись к моим снимкам. Я уж подумала, что они живут в 18 веке и не слышали ни о технологиях, ни о макияже, поэтому они так и удивились», — приводит слова девушки Scopes.

Сейчас пост удален. Свой основной аккаунт Табар закрыла от посторонних, и число его подписчиков снизилось с 300 до 73 тысяч.

На прошлой неделе СМИ рассказали о Табар и упомянули, что она якобы сделала около 50 пластических операций и сидит на строгой диете, чтобы походить на Анджелину Джоли. Некоторые пользователи Instagram и Reddit и ранее предполагали, что она выглядит так благодаря фотошопу или избыточному макияжу.