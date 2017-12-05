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Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, в интервью телеканалу "Дождь" сообщила, что собирается создать политическую партию после выборов.

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", — сказала Собчак.

Она отметила, что пришла в политику всерьез и рассчитывает, что поддержка, которую она получит на выборах, станет "отправной точкой большого правого движения".