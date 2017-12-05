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На аукционе в Нью-Йорке продали один из самых крупных бриллиантов в мире, который был обнаружен в марте 2017 года на территории Сьерра-Леоне, сообщает Africa News.

Отмечается, что вес бриллианта составляет 709 карат. Он стал самым большим бриллиантом в истории Сьерра-Леоне и 14-м по размеру из когда-либо найденных в мире.

Его стоимость на аукционе достигла 6,5 млн долларов, а приобрел драгоценный камень, по данным портала Inquirer.net, британский ювелир Лоренс Графф.

Ранее редкий розовый бриллиант "Розовое обещание" весом 14,93 карата ушел с молотка на аукционе Christie's в Гонконге за 31,8 млн долларов.

фото: pixabay.com