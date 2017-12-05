Facebook запустил мессенджер для детей
В мире | 5 декабря 2017 года, 12:23
Компания Facebook презентовала новое приложение, которое получило название Messenger Kids.
Оно позволит детям и подросткам обмениваться сообщениями и видеозвонками без регистрации учетной записи.
Пока новый мессенджер будет доступен только на территории США и только владельцам гаджетов на платформе iOS. Вскоре появится версия и для пользователей платформы Android.
Отмечается, что дети смогут жаловаться на тех пользователей, которые ведут себя грубо при общении. Кроме того, в мессенджере будет отсутствовать реклама.
Ранее пользователям Facebook запретили удалять старые публикации.
фото: pixabay.com
Источник: Газета.ru