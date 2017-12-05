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Экс-губернатора Одесской области и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили задержали в Киеве в ходе следственных действий, которые проводятся украинской генпрокуратурой.

"Спецназовцы сняли Михаила Саакашвили с крыши его дома", - сказал в телеэфире внефракционный депутат Верховной рады Виктор Чумак.

Саакашвили вывели из здания на улице Костельной и силой посадили в микроавтобус. У дома собралось около сотни человек, передает корреспондент Украинской службы Би-би-си.

На странице в "Фейсбуке" велась видеотрансляция, на которой было видно, как политик поднялся на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть.

Ранее стало известно, что служба безопасности Украины проводит обыски в киевском доме бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", - сообщила агентству Интерфакс представитель СБУ Елена Гитлянская.

В сообщении ведомства уточняется, что Саакашвили подозревают в содействии преступным организациям. В то же время адвокат политика Павел Богомазов заявил агентству ТАСС, что его клиента якобы обвиняют в попытке свержения конституционного строя.

У Михаила Саакашвили есть разрешение на пребывание на Украине до декабря, оно было выдано миграционной службой страны.

Ранее его лишили гражданства Украины, он подал заявление о предоставлении политического убежища, однако власти Украины отказались предоставить ему статус беженца.