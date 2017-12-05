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Официальную резиденцию Министерства иностранных дел Великобритании украшает рождественская елка из Валки, пишет Latvijas avīze.

Дерево было подарено министру иностранных дел Борису Джонсону и символизирует начало торжеств в честь столетия Латвии в Англии. Елка была зажжена вместе с послом Латвии Байбой Браже.

Борис Джонсон особенно подчеркнул тот факт, что подаренная елка в Лондон приехала из Валки, где сто лет назад родилась независимое латвийское государство.

Он отметил, что дружественные отношения между двумя странами не изменятся и после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) , потому что "покидая ЕС, Великобритания остается в Европе".

Рождественскую ель Соединенному Королевству подарило посольство Латвии вместе с поддержкой предприятия Norvik Timber Industries. Дерево высотой в шесть метров транспортировали в Великобританию из Валки, оно служит символом дружбы Латвии и Соединенного Королевства.

Фото: twitter.com , pixabay.com