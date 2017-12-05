США предупреждает Европу о тысячах боевиков ИГ (4)

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В мире | 5 декабря 2017 года, 13:52

Около 26 тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство" могут устремиться в европейские страны после поражения в Ираке и Сирии. Об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на американского генерала Райана Диллона, возглавляющего ведомство по делам международной коалиции против ИГ в посольстве США в Лондоне.

По его словам, в настоящее время ведется отчаянная борьба с террористами, однако они по-прежнему способны причинить вред Европе, в частности, Великобритании и Франции. На этой неделе поймали джихадистов, пытавшихся прорваться в Старый Свет. Их число не уточняется.

"У них [боевиков] больше нет той армии, которая была в 2014 году", — пояснил Диллон, добавив, что это "вовсе не означает конец ИГ".

Диллон добавил, что особое опасение вызывает то, что все эти боевики могут не просто вернуться на родину, а начать совершать там террористические атаки.

Как отмечает издание, ранее боевики ИГ опубликовали постер, на котором изображен боевик с оружием за поясом, прогуливающийся по улице Оксфорд-стрит в Лондоне.

"С этого момента мы будем нападать на них, а они не смогут атаковать нас", — гласит надпись на плакате.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 4
Патриот 1 час назад
Сами их туда пригнали, теперь предупреждают. Гейропа скоро превратится в Сирию и будет там ещё покруче. Что посеяли то и пожинайте. Скоро вам на своей же родине будут отрезать бошки и вешать их на заборы как это было в Сирии.
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Дзимтене58 минут назад
А НАТО на что? Зачем мы им деньги платим?
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Alex21 минуту назад
Класс. Фашингтон "честно предупреждает" ,что отпускает своих прикормленных псов на все 4 стороны ,защищать и снабжать которых уже очень сложно.Кто же знал ,что русские с сирийцами справятся с "оппозицией" .И конечно Гейропа очень интересная цель для головорезов Даиш...
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