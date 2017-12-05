В мире |

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои интересы. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на текст предстоящего выступления главы внешнеполитического ведомства на берлинском форуме Фонда имени Кербера во вторник, 5 декабря.

По его словам, при президенте Дональде Трампе Соединенные Штаты "слабо справляются с ролью всемирно значимой политической силы". Габриэль отметил, что США стали иначе воспринимать Германию, в частности, "как одного партнера из многих".

"Это значит, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов", — добавил он.

Глава немецкого МИД призвал Германию в будущем более уверенно представлять собственные интересы. Габриэль также подчеркнул необходимость "самим обозначать позиции и при необходимости проводить красные линии, за которые партнерам заходить нельзя".

28 июля министр иностранных дел Германии раскритиковал антироссийские санкции США, введенные за день до этого, из-за того, что они затрагивают интересы европейских предприятий.

Озабоченность стран ЕС вызывает положение нового американского закона о санкциях, согласно которому под них могут попасть и компании из Европейского союза. Ограничительные меры коснутся тех организаций, которые намерены инвестировать в прокладку экспортных российских трубопроводов, а также оказывать при их строительстве услуги, информационную поддержку и предоставлять технологии.