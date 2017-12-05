В мире |

Сегодня, 5 декабря, Кабинет министров рассмотрел доклад Министерства сообщения о реализации проекта электрификации Латвийской железнодорожной сети, предусматривающий реализацию первого этапа проекта в запланированном объеме и направлении без оказания влияния на государственный бюджет. Предполагается, что для реализации проекта будут использованы средства Фонда выравнивания Европейского союза и финансирование Latvijas dzelzceļš (LDz).

Подобного решения удалось добиться благодаря тому, что в результате развития технологий LDz смогло уменьшить общие затраты на первый этап проекта с 519 до 441 миллиона евро, таким образом получив возможность самостоятельно привлечь необходимое предприятию софинансирование, не затрагивая государственных средств. Об этом в настоящее время уже ведутся переговоры с Европейским Инвестиционным банком.

Кабинету министров также удалось продлить срок подачи проекта Центральному агентству по договорам и финансам до 28 февраля 2018 года.

Министр сообщения Улдис Аугулис подчеркивает, что проект будет приносить ряд экономических выгод на протяжении последующих 30 лет, в том числе он позволит операторам обеспечивать более дешевые перевозки и предлагать клиентам конкурентоспособные цены. Таким образом, наш транзитный коридор имеет все возможности для привлечения большего объема грузов и получения дополнительных доходов от экспорта, а следовательно, и доходов в государственный бюджет. При этом вызванное электрификацией снижение затрат станет стимулом для постепенного перехода внутренних грузовых перевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт, в результате чего будет меньше повреждаться автодорожное покрытие.

"Важной является и финансовая сторона проекта, поскольку более чем 300 млн.евро из его общей стоимости будет инвестировано в Латгальском регионе, породив таким образом как прямой, так и косвенный эффект – в том числе дав возможность развития различных отраслей услуг на территории строительных работ", — отмечает У.Аугулис.

Президент LDz Эдвин Берзиньш: "Глядя на процессы, происходящие на глобальном логистическом рынке, становится ясно, что повышение эффективности и конкурентоспособности железной дороги имеет решающее значение, если Латвия ставит себе целью и далее развивать свою деятельность в сфере транзита и логистики. Одним из направлений является постепенная электрификация железнодорожной сети как с обеспечением более эффективной и дешевой тяговой мощности для перевозчиков, так и с созданием предпосылок для транспортировки более тяжелых и длинных составов. Решение правительства позволит продолжить продвижение проекта с тем, чтобы к 2023 году функциональность одного полного транзитного коридора была обеспечена электротягой".

Берзиньш подчеркивает, что электрификация железной дороги относится к долгосрочным инвестициям, позволяющим получить выгоду уже следующим поколениям в латвийской сфере транзитного и логистического бизнеса – точно так же, как сегодняшняя инфраструктура, используемая отраслью для оказания экспортных услуг, создавалась исторически, на протяжении многих десятилетий.

Электрификация Латвийской железнодорожной сети, как важный проект развития транспортной отрасли, включена в Национальный план развития на 2014-2020 годы и Основные установки развития транспорта на тот же период. На первом этапе проекта предусмотрено электрифицировать железнодорожную сеть от Даугавпилсского и Резекненского участков в направлении Риги, применив технологию электрификации переменным током напряжением 25 кВ.

Первый этап электрификации железнодорожной сети LDz будет реализовываться в рамках специальной целевой поддержки "Обеспечить конкурентоспособную и дружественную среде железнодорожную сеть TEN-T, способствуя ее безопасности, качеству и емкости", с использованием доступного финансирования из Фонда выравнивания ЕС в размере 346 639 348 евро.