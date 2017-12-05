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Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на представителя ведомства Андрея Лысенко.

«ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили, который бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ», — сказал Лысенко.

Ранее Саакашвили потребовал отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководства Службы безопасности Украины.

5 декабря в Киеве был задержан Михаил Саакашвили, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил его в намерении свергнуть украинскую власть.

Задержание Саакашвили привело к беспорядкам в центре Киева.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ https://t.co/mic2OPqQtI pic.twitter.com/BATOBJZfis — DW (на русском) (@dw_russian) 5 декабря 2017 г.

фото: соцсети