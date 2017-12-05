Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск (1)

фото

В мире | 5 декабря 2017 года, 18:43

Генеральная прокуратура Украины объявила экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в розыск.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на представителя ведомства Андрея Лысенко.

«ГПУ подготовила и передала председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Саакашвили, который бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ», — сказал Лысенко.

Ранее Саакашвили потребовал отставки генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководства Службы безопасности Украины.

5 декабря в Киеве был задержан Михаил Саакашвили, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил его в намерении свергнуть украинскую власть.

фото: соцсети

Источник: Russia Today
Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Да застрелить его и дело концом!
Ответить