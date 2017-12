В мире |

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом рассказал президент организации Томас Бах на пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте МОК.

BREAKING: Russian athletes to compete under neutral flag at Pyeongchang 2018

The Russian Olympic Committee have been suspended and athletes from Russia will compete under a neutral flag at Pyeongchang 2018, the IOC Executive Board have ruled.