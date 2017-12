В мире |

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и его главы Александра Жукова. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято на заседании исполкома в Лозанне (Швейцария). Отстранение объясняется связью с государственной системой сокрытия положительных допинг-проб. Также МОК обязал ОКР возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

BREAKING: #Russia fined $15 million by #IOC for #doping scandal. Money to go towards anti-doping effort https://t.co/BhS6aTxzsk