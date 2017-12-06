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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) не сможет "завалить" Россию. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Чего только нам не приходилось исторически выносить от "партнеров", - написала она на своей странице в Facebook. - Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями... Берем и выживаем".

"Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодежь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды", - констатировала Захарова.

Однако, как отметила дипломат, "все пошло не по сценарию". "Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду, - продолжила дипломат. - Спорт постепенно стал одной из национальных идей, воплощенной в десятках тысяч детских секций и школ, новейших стадионах, да и просто в желании быть спортивными".

"Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Решение МОК

Во вторник МОК принял решение приостановить членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной РФ выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на Олимпиаде 2014 года в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на играх в статусе "олимпийский спортсмен из России".

Российское руководство неоднократно опровергало любые обвинения в системном применении допинга в отечественном спорте и ставило под сомнение объективность комиссии МОК.