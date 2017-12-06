Звезды спорта и шоу-бизнеса поддержали флешмоб #noRUSSIAnoGAMES (1)
В интернете стремительно набирает силу акция против отстранения российских спортсменов от мировых состязаний. Школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов #noRUSSIAnoGAMES (#НетРоссииНетИгр).
Флешмоб в «Инстаграме» поддержали звезды спорта и шоу-бизнеса.
Акция «No Russia — No Games» началась с трогательной истории — видеообращения мамы известного российского лыжника Максима Вылегжанина, пожизненно отстранённого МОК от участия в Олимпийских играх. Видеоролик для Сети заснял школьник из Санкт-Петербурга 13-летний Роман Старков.
Менее чем за сутки видеообращение собрало около 1 млн просмотров, а к акции уже присоединились миллионы россиян, в том числе спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.
Фотографии из аккаунтов спортсменов и звезд шоу-бизнеса, которые поддержали флешмоб — в подборке интернет-портала Чемпионат.com.
На своей странице в Facebook Депардье опубликовал снимок, на котором он держит лист с хэштегом #NoRussiaNoGames, что переводится как "без России – нет Игр".
Спортсмены одни из самых трудолюбивых людей. Все их победы даются тяжелыми тренировками, они жертвуют отдыхом, ужинами с друзьями и близкими ради одной цели! Когда к их труду относятся наплевательски, отстраняют от участия в Олимпийских играх, с этим нельзя мириться. Прошу всех высказаться в поддержку наших спортсменов и принять участие в флэшмобе #noRussianoGames. Ребята, мы с вами!