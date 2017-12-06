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В интернете стремительно набирает силу акция против отстранения российских спортсменов от мировых состязаний. Школьник из Санкт-Петербурга Роман Старков запустил флешмоб в поддержку российских спортсменов #noRUSSIAnoGAMES (#НетРоссииНетИгр).

Флешмоб в «Инстаграме» поддержали звезды спорта и шоу-бизнеса.

Акция «No Russia — No Games» началась с трогательной истории — видеообращения мамы известного российского лыжника Максима Вылегжанина, пожизненно отстранённого МОК от участия в Олимпийских играх. Видеоролик для Сети заснял школьник из Санкт-Петербурга 13-летний Роман Старков.

Менее чем за сутки видеообращение собрало около 1 млн просмотров, а к акции уже присоединились миллионы россиян, в том числе спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

Фотографии из аккаунтов спортсменов и звезд шоу-бизнеса, которые поддержали флешмоб — в подборке интернет-портала Чемпионат.com.

На своей странице в Facebook Депардье опубликовал снимок, на котором он держит лист с хэштегом #NoRussiaNoGames, что переводится как "без России – нет Игр".