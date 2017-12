Спортсмены одни из самых трудолюбивых людей. Все их победы даются тяжелыми тренировками, они жертвуют отдыхом, ужинами с друзьями и близкими ради одной цели! Когда к их труду относятся наплевательски, отстраняют от участия в Олимпийских играх, с этим нельзя мириться. Прошу всех высказаться в поддержку наших спортсменов и принять участие в флэшмобе #noRussianoGames. Ребята, мы с вами!

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Dec 2, 2017 at 6:28am PST