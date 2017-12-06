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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

"Я не считаю, что это правильно. Решение МОК необоснованно. Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шокирует. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счёт и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем", — приводит слова Овечкина агентство городских новостей "Москва".

Ранее 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России был дисквалифицирован.